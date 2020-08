Juventus: con Pirlo può arrivare anche Nesta

La Juventus potrebbe mettere sotto contratto anche Alessandro Nesta. Il club bianconero, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Pirlo in panchina, sta costruendo il suo staff.

Juve: Nesta con Pirlo?

Andrea Pirlo chiama Nesta, l’ex centrocampista vorrebbe l’allenatore del Frosinone nello staff. Il Maestro pensa in grande per il gruppo di collaboratori cui affidarsi per la prossima stagione. Il nome buono potrebbe essere quello di Alessandro Nesta.

L’ex centrale è al Frosinone con cui ha appena subìto la cocente delusione della sconfitta nei playoff contro lo Spezia.

Contatti in corso per Nesta

Il contatto tra Pirlo e Nesta, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe già stato nei giorni scorsi ma il tecnico del Frosinone, avendo in testa la finale, avrebbe preso tempo per concentrarsi sulla sua avventura ciociara.

Ora l’epilogo, pur amaro per il club ciociaro, è arrivato e quindi le cose potrebbero cambiare. A Milano Nesta ha conosciuto molto bene Andrea Pirlo, con cui ha condiviso nove stagioni, dal 2002 al 2011, di grande feeling, grande calcio e grandi successi anche con la Nazionale.

Con Nesta ci sarebbe anche Tudor. L’ex centrale proprio ieri ha risolto il rapporto con l’Hajduk Spalato (al quale sarebbe stato pagato un indennizzo di 400 mila euro) e dovrebbe presto firmare con la Juventus per entrare nello staff della prima squadra.

