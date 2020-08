Arthur, nuovo acquisto della Juventus arrivato dal Barcellona nello scambio con Miralem Pjanic, non si presenta nel migliore dei modi al popolo bianconero. Continua a far parlare tanto di se il calciatore brasiliano. Tanto talento in campo, ma tante voci fuori dal terreno di gioco. Per questo anche il Barcellona non ha deciso di puntare ancora su di lui. Intanto, nei giorni socrsi i notiziari parlavano ancora una volta di lui, questa volta per essere stato fermato dalla polizia in stato di ebrezza dopo un piccolo incidente.

Juventus, l’incidente di Arthur

Il calciatore è stato fermato dalla Polizia dopo un incidente con la sua lussuosa Ferrari a Palafrugell, nei pressi di Girona in Catalogna. Alle ore 4 del mattino Arthur è risultato positivo all’alcol test ed è finito nei guai. Il Barcellona è in guerra con lui da mesi, dato che dopo la firma con la Juve si è rifiutato di scendere in campo e presenziare agli allenamenti di squadra. Ora l’ennesima bravata.

Barcellona, Arthur nei guai: maxi multa e patente sospesa per 8 mesi

Come spiegato dal noto quotidiano spagnolo As, è arrivata la pena per Arthur che dovrà pagare una maxi multa da 1200 euro, ma non finisce qua. Data la guida in stato di ebrezza, al calciatore c’è la sospensione della patente per otto mesi. Ora dovrà frequentare un corso di riablitiazione per tornare alla guida.