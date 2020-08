Inter: esonero Conte, già scelto il sostituto

Inter, Conte può andare via. Dopo le parole di ieri dopo la gara, il futuro di Antonio Conte all’inter sembra oramai appeso ad un filo.

Notizie Inter: Conte via, pronto Allegri

Il tecnico salentino potrebbe lasciare Milano in questi giorni. Dopo la gara di ieri, come riportato da Tuttosport, l’allenatore ha fatto capire come la finale di Europa League potrebbe esser stata la sua ultima gara a Milano.

Sul futuro, infatti, i l tecnico è stato chiaro. «Dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo un paio di giorni di vacanza, poi ci incontreremo a mente fredda, come è giusto e si farà una disamina della stagione e ringrazio tutti»

Parole da ex che rendono sempre più probabile il suo addio e la staffetta con Massimiliano Allegri.

Inter, cosa è successo con Conte?

Il tecnico potrebbe dunque esser sostituito da Allegri a fine anno come già accaduto ai tempi della Juve.

Ma su cosa sia successo in questi mesi a Milano restano tanti dubbi. L’allenatore ha parlato di diverse problematiche non risolte in questa stagione e del coinvolgimento della sua famiglia. Un vero rompicapo anche per i dirigenti che sono stati ringraziati per l’opportunità ma che non hanno, a suo modo di vedere, difeso l’operato dell’allenatore, ma da chi?

