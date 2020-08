Calciomercato Torino, colpo dall’Arsenal: Giampaolo sogna in grande

Calciomercato Torino: Torreira può tornare dal suo fautore, Giampaolo. E il colpo che sogna l’ex Milan

E’ stata la giornata di Ricardo Rodriguez, il calciomercato del Torino si infiamma attorno a nomi importanti per quel che sarà la stagione 2021. Il nuovo allenatore, Marco Giampaolo, potrebbe ritrovarsi in rosa non solo uno dei suoi pupilli, che è appunto Rodriguez, ma pure Lucas Torreira. L’ex Sampdoria potrebbe dire addio all’Arsenal e, tra le idee, potrebbe venir fuori quella di un ritorno in Italia, all’ambizioso Torino di Giampaolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è fatta: torna in bianconero, contratto firmato

Torino, Torreira potrebbe tornare a lavorare con Giampaolo: l’uruguaiano torna in Serie A?

Il tecnico granata ha trasformato Lucas Torreira in un calciatore molto importante, nel corso dell’esperienza blucerchiata e ha appunto permesso all’uruguaiano di ritrovarsi ad essere corteggiato e poi acquistato dal club dei Gunners. Ma l’avventura all’Arsenal potrebbe essere già giunta al termine. Cerca spazio il calciatore, non ha voglia di continuare a giocare poco, con Arteta che non gli concede tanto minutaggio. Come riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, il Torino sarebbe realmente interessato all’acquisto di Lucas Torreira. Lo stesso centrocampista cerca spazio, che gli garantirebbe l’allenatore ex Milan. Inoltre, su Torreira, ci sarebbero diversi club in Serie A. Tra questi, le due della Capitale e la Fiorentina di Rocco Commisso.