Calciomercato Napoli: l’agente di Fabian Ruiz parla del futuro

Calciomercato Napoli, l’agente di Fabian Ruiz: “Gli azzurri sanno cosa vogliamo”

Ha voglia di competere ad alti livelli, com’è intuibile, ed è per questo che le voci di calciomercato attorno al Napoli, non si placano per quel che riguarda Fabian Ruiz. Sul centrocampista spagnolo, giovane talento straordinario della nostra Serie A, sono piombate le due regine di Spagna. Parliamo ovviamente di Real Madrid e Barcellona, club pronti al “clasìco” di calciomercato, con Aurelio De Laurentiis spettatore, in attesa di un’offerta folle. Nel frattempo, però, lo stesso club azzurro vorrebbe godersi ancora le prestazioni ad alto livello del suo calciatore. E del futuro, ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato Miguel Alfaro, uno degli agenti della You First che rappresenta proprio il talento spagnolo.

Napoli, le parole di Miguel Alfaro (agente Fabian Ruiz)

Quelle che seguono, sono le parole dell’agente, circa la situazione legata a Fabian Ruiz e al possibile addio. Al Napoli si è fatta chiarezza: “Non saremo precipitosi nelle decisioni, piuttosto dico che il club sa cosa vogliamo. L’importante, in ogni caso, è che Fabian possa continuare ad avere questo rendimento e impegnarsi al massimo”.

Sull’annata: “Fabian è cresciuto, in un anno molto particolare. Con Gattuso ha iniziato a giocare in un ruolo differente da quello che aveva fatto prima. Tornando nella sua posizione, ha cominciato a giocare partite spettacolari”.