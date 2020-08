Calciomercato Milan: per Ibrahimovic c’è l’accordo, le cifre

Sta per finire il tormentone Ibrahimovic. L’attaccante svedese nelle prossime ore dovrebbe firmare il rinnovi di contratto.

Mercato Milan: Ibrahimovic ad un passo dal rinnovo

Secondo le ultime della Gazzetta dello Sport, sembrerebbe esser giunta alle battute finali la trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il contratto del calciatore tra oggi e domani dovrebbe essere firmato.

Da via Aldo Rossi trapela fiducia sul raggiungimento dell’accordo. Società ed entourage in queste ore stanno ormai discutendo degli ultimi dettagli. Ci sono stati dei passi avanti significativi che hanno avvicinato le parti in causa negli ultimi giorni.

Milan, il resoconto della trattativa

Il Milan inizialmente aveva offerto 5 milioni di euro netti più bonus, pensando di aver accontentato Ibra, trovandosi di contro una richiesta da 7 milioni. Mercoledì Ivan Gazidis ha autorizzato Paolo Maldini ad aumentare l’offerta rossonera di un milioni.

Il club milanese, per questo, ha messo sul tavolo un nuovo contratto che permetterà a Ibrahimovic anche di superare i 6 milioni di ingaggio attraverso vari premi, anzi step.

Le differenze economiche sono ormai limitate, la volontà del Milan e di Zlatan è quella di proseguire insieme, magari annunciando tutto anche domani.

In questo modo la punta potrà partire da Stoccolma nel pomeriggio per raggiungere Milano ed essere poi presente lunedì a Milanello agli ordini di Pioli che radunerà la squadra.

La trattativa per il rinnovo è ormai giunta al temine e tutto dovrebbe concludersi con un “sì”.

