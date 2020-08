Calciomercato Milan, colpo Bakayokò: il punto della situazione

Grandi movimenti di mercato in casa Milan, il quale starebbe cercando di portare avanti diverse operazioni in vista della prossima sessione. Maldini e dirigenza si stanno muovendo tanto, e gli obiettivi sono molto interessanti. Intanto si pensa anche a qualche ritorno importante.

Milan-Bakayokò: il punto della situazione

Tra quelli che potrebbero ritornare a vestire la maglia rossonera, c’è anche Bakayokò. Il centrocampista francese ha lasciato un buon ricordo nel suo unico anno a Milano, e per Pioli potrebbe essere un colpo molto importante. La trattativa è però complicata, anche perchè l’ostacolo maggiore è rappresentato dal Chelsea: i Blues fissano l’obbligo di riscatto a 30 milioni di euro, il Diavolo non andrebbe oltre i 20. E’ chiaro di come la distanza economica sia ancora abbastanza larga, ma la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi con il passare dei giorni. Lampard non garantirebbe al giocatore un posto tra i titolari, il francese vuole giocare.

La volontà di Bakayokò

Bakayokò è un obiettivo concreto per il Milan, e pare che lui stesso stia spingendo per ritornare in rossonero. La sua esperienza sotto la guida di Gattuso fu positiva, e dopo qualche difficoltà di ambientamento, riuscì a prendere in mano il centrocampo. Da qui ai prossimi giorni sono attese ulteriori novità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: Deulofeu può tornare, le ultime