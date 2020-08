Calciomercato Milan, altri contatti per un obiettivo

Il Milan vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e spera soprattutto di ripetere l’ottima finale di quella appena trascorsa. Per farlo però, avrà bisogno di vari innesti, a partire dalla difesa, dove il reparto ha avuto qualche crepa soprattutto sulla corsia destra.

Milan-Aurier: altri contatti, c’è distanza economica

L’obiettivo principale per il ruolo di terzino destro è Serge Aurier, attualmente in forza al Tottenham. L’ivoriano è in uscita però, anche a causa del rapporto non proprio idilliaco con il tecnico Mourinho. Il Milan continua a seguirlo con grande attenzione, e stando a quanto riportato dal Daily Mail, pare che nelle ultime ore abbia intensificato i contatti. Attualmente tra le due squadre c’è distanza economica, anche perchè gli Spurs continuano a chiedere 20 milioni di euro, i rossoneri ne offrono massimo 15. La sensazione è che le due compagini possano trovare un punto di incontro, ma allo stesso tempo il Diavolo dovrà accelerare i tempi.

Milan-Aurier: c’è concorrenza

Il Milan deve riuscire a colmare il gap economico con il Tottenham se vuole accaparrarsi Aurier, anche perchè sul giocatore c’è una forte concorrenza da parte del Bayer Leverkusen. Il club tedesco è parecchio interessato, e nelle ultime ore si è inserito prepontemente nella corsa.

