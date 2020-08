Clamoroso colpo di scena riguardo il calciomercato europeo. Dopo il caso David Silva, che sembrava pronto alla firma con la Lazio per poi essere ufficializzato con la Real Sociedad, può esserci un nuovo episodio simile e che riguarda sempre il club di Lotito, ma questa volta la Lazio si ritroverebbe dalla parte opposta. Il passaggio di Edinson Cavani al Benfica non è poi così scontato come sembrava fino alle ultime ore.

Benfica, salta il trasferimento di Cavani

Dopo Everton Soares e Vertonghen il Benfica sembrava pronto ad ufficializzare anche il passaggio dello svincolato Edinson Cavani. Si aspettava solo l’ufficialità che sarebbe arrivata in queste ore dopo che l’intesa totale era stata raggiunta. Secondo però quanto riportato dai media portoghesi, il Benfica avrebbe poi considerato troppi i 10 milioni di euro netti a stagione chiesti da Cavani. Il calciatore e il club portoghese hanno dunque terminato i rapporti e la trattativa è saltata. Ora l’uruguaiano sceglierà una nuova sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa: c’è Mazzarri per la panchina

Lazio, Cavani può finire in Serie A

Il caso David Silva ha scosso la Lazio che ora vuole rendersi protagonista del mercato. Il club biancoceleste dopo aver raggiunto la qualificazione per i gironi della prossima Champions League vuole costruire una squadra importante. Cavani era e resta l’obiettivo numero uno per l’attacco. Per questo, con la trattativa saltata con il Benfica, ora Tare potrebbe sferrare l’assalto decisivo per portare il calciatore in Serie A.