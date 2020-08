Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale sul tecnico

Oggi pomeriggio un nuovo comunicato ha aggiunto un nuovo tassello all’organigramma bianconero: adesso si attende soltanto la nota della Juventus stessa, e poi l’avventura potrà finalmente cominciare…

Juventus, ecco Tudor: sarà collaboratore di Pirlo

Centosettantaquattro partite, 21 gol e 4 assist con la maglia bianconera: di chi stiamo parlando? I più affezionati tifosi della Vecchia Signora non dimenticano Igor Tudor, ex difensore centrale e ora pronto a tornare alla Continassa, stavolta come allenatore nello staff tecnico di Andrea Pirlo. Come l’ex centrocampista, anche lui è il simbolo di una Vecchia Signora che, dopo l’euforia della bellezza (mai arrivata del tutto) di Sarri, cerca dentro sè stessa, nelle proprie radici, nelle proprie bandiere, il carattere per poter finalmente competere per la Champions League l’anno prossimo, dopo la cocente eliminazione di quest’anno. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’Hajduk Spalato, da oggi non più la sua squadra. Ecco quanto riferisce la nota: “Igor Tudor non è più l’allenatore dei Bianchi dopo aver accettato l’offerta della Juventus e di Andrea Pirlo, di cui si unisce allo staff“.

Perché Pirlo ha scelto Tudor

Il croato è un allenatore che lavora molto sulla fase di non possesso, ma che al tempo stesso, dopo una fase di palleggio basso, vuole vedere la sua squadra attaccare e tenere per tutta la gara una mentalità offensiva. Ma sarà molto importante anche l’approccio psicologico: visto che secondo molti questa squadra non è pronta per vincere la Champions anche per fattori mentali, l’ex difensore è ritenuto persona in grado di alzare l’asticella anche sotto quest’aspetto.