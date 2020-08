Calciomercato Juventus, è fatta: torna in bianconero, contratto firmato

Calciomercato Juventus, Tudor torna in bianconero: il contratto è stato firmato

E’ un ritorno per quel che riguarda la Juventus, con la redazione di calciomercato di Sky Sport che fa sapere della firma sul contratto di Igor Tudor. Dal ruolo di primo allenatore a quello di collaboratore tecnico, è questa la decisione presa dall’ex allenatore dell’Udinese. Un destino incrociato con i colori bianconeri, perché dopo l’esperienza friulana durata poco con i colori sociali del club della Dacia Arena, sarà una nuova esperienza nello staff dell’ex campione del Mondo, Andrea Pirlo.

Juventus, firma sul contratto per Tudor: lo ha voluto fortemente Andrea Pirlo

Lo ha fortemente voluto nel suo staff, in qualità di collaboratore tecnico. Andrea Pirlo ha indicato il nome di Igor Tudor ad Andrea Agnelli, patron che lo ha prontamente accontentato. Sarà assieme a Tudor che prenderà il “via” la nuova esperienza di Andrea Pirlo, nel ruolo di allenatore. Saluta l’Hajduk Spalato, club con il quale ha interrotto dunque la sua esperienza, per far ritorno al club bianconero. Sarà a lavoro con la Juventus non appena ripartirà la stagione, possibile che sarà presente già al momento del raduno alla Continassa, fissato per lunedì 24 agosto. La nuova stagione per i bianconeri, targata Pirlo-Tudor, sta per cominciare.