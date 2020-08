La Juventus sta progettando la prossima stagione e il futuro, con alla guida mister Andrea Pirlo. La società ha deciso di scommettere su di lui affidandogli alla sua prima esperienza la panchina della prima squadra, ma la società ha intenzione di avere pazienza con lui e non mettergli troppa pressione. Intanto, si lavora per l’acquisto dei migliori calciatori considerati ‘Da Juve’ come ribadito dal presidente Andrea Agnelli.

Juve, caccia al bomber: scende in campo Cristiano Ronaldo

Tanti ruoli da dover rinforzare, ma su tutti c’è quello che riguarda l’attaccante. Gonzalo Higuain è fuori dal progetto e la Juventus ha l’obbligo di investire su un nuovo attaccante. Tanti nomi nel mirino, come Milik, Dzeko, Jimenez e non solo. Intanto spunta la clamorosa indiscrezione riguardo un approdo di Karim Benzema in bianconero, pare che sia intervenuto stesso Cristiano Ronaldo in persona per avviare la trattativa.

Juventus, si tratta per Benzema: è la richiesta di Cristiano Ronaldo

Come riportato da QS, Ronaldo ha voglia di tornare a formare il tandem d’attacco con il suo amico ed ex compagno Benzema. I due nei passati anni hanno fatto la fortuna del Real Madrid e potrebbero tornare insieme a giocare ma con la maglia della Juve. Pare che ci sia stata una telefonata diretta tra Ronaldo e Benzema e la Juve ha voglia di accontentare il campione portoghese e Pirlo. Non sarà facile però la trattativa con Florentino Perez, dato che il francese è da sempre un suo pupillo.