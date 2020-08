Calciomercato Juventus, assalto di una big per un difensore

Il mercato della Juventus si sta dimostrando come sempre molto intenso, e la squadra bianconera starebbe già pensando a come andare a puntellare ogni reparto. In difesa potrebbero esserci dei cambiamenti importanti, anche perchè varie big stanno assaltando vari gioielli.

Mercato Juventus: il Manchester City piomba su Alex Sandro

Tra i possibili partenti della Juventus c’è anche Alex Sandro, terzino bianconero protagonista di una stagione abbastanza in chiaro scuro. Il brasiliano non ha avuto troppa continuità per via di qualche problema fisico, e negli ultimi giorni si starebbe parlando di una sua cessione. In che squadra? Al momento il club più interessato a lui sembrerebbe essere il Manchester City. Gli inglesi lo hanno seguito per molto tempo e già da qualche mese, che adesso possa esserci un assalto vero e proprio? Probabile, anche perchè Guardiola lo vedrebbe molto bene nel suo modulo di gioco. Questa la notizia riportata da cm.com.

Alex Sandro: ottimismo per la permanenza

Il futuro di Alex Sandro è ancora molto incerto, e ad oggi sembra davvero complicato fare delle previsioni. Quello che filtra però è ottimismo da parte della Juventus, con la speranza che l’ex Porto possa proseguire il percorso a Torino. Il brasiliano è stato uno dei punti fermi in questi anni, con l’arrivo di Pirlo può essere blindato ancora.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il campione ha scelto i bianconeri