Calciomercato Inter: le ultime su Messi

Inter, i tifosi continuano a sognare l’arrivo di Leo Messi a Milano. Secondo le ultime del Corriere dello Sport, l’addio dell’argentino al Barcellona si avvicina sempre di più.

Calciomercato Inter: le ultime sulla trattativa per Messi

Lunedì 31 agosto, salvo catastrofi, Leo Messi dovrebbe essere a disposizione del nuovo tecnico Ronald Koeman. Secondo le ultime provenienti da Barcellona, infatti, nonostante il faccia a faccia di giovedì tra il tecnico di Zaandam e il sei volte Pallone d’Oro, l’argentino non strapperà.

Secondo quanto emerso Leo avrebbe effettivamente espresso le sue perplessità sul suo futuro prossimo nel Barça, ma si sarebbe anche mostrato pronto a cominciare una nuova stagione sapendo che non sarà liberato fino al 2021.

L’addio, dunque, non riguarderebbe la stagione 2020/21 che si apre già a settembre, ma quella successiva dove la Pulce potrà andar via a zero.

Inter, se ne riparla tra un anno?

Dunque per ora Leo Messi non andrà via da Barcellona. Ma tra un anno sì se non arriverà il rinnovo e soprattutto se non andrà via Josep Maria Bartomeu ed il suo staff.

Il presidente alle prossime elezioni, fissate per la seconda metà di marzo 2021, non potrà più candidarsi ma potrà in ogni caso delegare ad un successore.

Il numero uno uscente, dopo la disastrosa annata appena conclusa, è in rotta con Leo che aveva chiesto le sue dimissioni anticipate, per velocizzare la rifondazione di un club. Se non cambieranno le cose, e se non tornerà a dettar legge al Barca il fronte Laportista del club, Messi andrà via.

