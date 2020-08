Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Lautaro

Un Inter delusa e affranta, e che adesso dovrà assolutamente programmare il futuro per la prossima stagione. Per farlo dovrà fare degli innesti importanti, ma allo stesso tempo anche blindare qualche gioiello. Attenzione alla situazione relativa a Lautaro Martinez.

Ultime Inter: il Barcellona torna su Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora parecchio incerto, e se prima della finale sembrava tutto già scritto, con l’argentino diretto verso la permanenza, adesso la situazione potrebbe essere cambiata. La grande delusione ha portato nuovi dubbi per il Toro, e in più pare che il Barcellona stia tornando alla carica, così come riportato da Marca. I blaugrana si erano già fatti avanti con prepotenza qualche mese fa, ma negli ultimi tempi avevano raffreddato la pista: ora con il nuovo tecnico cambiano gerarchie e certezze, Lautaro farebbe senz’altro comodo.

Lautaro: si tenta il rinnovo

Il Barcellona non molla Lautaro, e se prima lo aveva fatto, adesso vuole approfittarne del momento difficile in casa nerazzurra. L’argentino è apparso uno dei più tristi a fine gara, e chissà che non stesse già pensando al suo futuro. Si sa, la squadra dove gioca Messi è difficile da rifiutare, ma Marotta e dirigenza vogliono assolutamente tentare il rinnovo. Al momento è una delle priorità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter: le ultime su Messi