Calciomercato Inter: doppio colpo in attesa di Conte

Inter, in attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte, la società nerazzurra sarebbe pronta a piazzare un doppio colpo di mercato.

Mercato Inter: Tonali ed Emerson Pamieri nel mirino

Con o senza Antonio Conte, Marotta valuta l’arrivo di altri due calciatori per completare il mercato.

Nei prossimi giorni i nerazzurri completeranno la rosa con gli innesti di Sandro Tonali ed Emerson Palmeri. In questo modo l’Inter sarà sempre più Nazionale come confermato da Marotta: «Nella Juventus c’era uno zoccolo duro di italiani, è bello per competere in ambito italiano e internazionale».

Inter, le trattative

Il primo a sbarcare a Milano dovrebbe essere Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha già un accordo con l’Inter sulla base di un contratto quinquennale a 2,5 milioni, bonus inclusi. La trattativa potrebbe subire una decisa accelerata quando Marotta sentirà Cellino nei prossimi giorni per proporre 30 milioni più bonus.

Il prezzo è lo stesso che servirà per il terzino: trenta milioni è la richiesta del Chelsea per Emerson, altro giocatore da tempo nel mirino dell’Inter. Il difensore del Chelsea è un esubero a Londra e Marotta vorrebbe strappare per il calciatore un prezzo più favorevole rispetto alla prima richiesta della squadra di Lampard. Il laterale italiano, infatti, vuole lasciare la Premier ed uno sconto non è da escludere.

