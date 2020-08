Il Genoa è a lavoro in vista della prossima stagione. Arrivato il ds Daniele Faggiano, il club di Preziosi ha intenzione di tornare nelle zone alte di classifica e non lottare più per la zona retrocessione, come capitato nelle ultime due stagioni dove il Genoa ha ottenuto la salvezza soltanto all’ultima giornata.

Genoa, ancora incerto chi sarà il prossimo allenatore

Intanto, è ancora incerto chi sarà il prossimo allenatore. Italiano, D’Aversa e Maran i nomi più caldi di questi ultimi giorni. Ma non ci sono soltanto loro, aumentano i candidati per la panchina rossoblu per la prossima stagione.

Genoa, idea Mazzarri per la panchina

Il Genoa continua la ricerca del suo prossimo allenatore. Esonerato Nicola, la prima scelta di Preziosi era Italiano, attuale allenatore dello Spezia che ha ottenuto la promozione in Serie A tramite i playoff nei giorni scorsi. Italiano però al momento è stato bloccato dal suo attuale club che non vorrebbe lasciarlo partire. Intanto D’Aversa e Maran sembrano le alternative, ma non ci sono solo loro. Si complica la pista che porterebbe a D’Aversa, che ha appena lasciato il Parma, mentre per Maran non c’è ancora oltre qualche timido sondaggio. Intanto, secondo quanto raccolto da Calciomercato24.com, il Genoa in queste ultime ore starebbe pensando a Walter Mazzarri, allenatore sotto contratto con il Torino dopo l’esonero dello scorso febbraio.

Di Giuseppe Foria