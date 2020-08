Calciomercato Fiorentina, il punto: Thiago Silva in dubbio, Piatek costa troppo

Fiorentina, Commisso pensa ad un grande mercato ma per ora non è arrivato nessun big.

Mercato Fiorentina: il punto sulle trattative viola

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in entrata. Come riportato dal Corriere, la società viola tiene dritti gli occhi sulla finale di Champions tra Bayern Monaco e Psg.

Domani in campo, infatti, andranno due grandi obiettivi viola. Javi Martinez e Thiago Silva. I due calciatori saranno tra gli osservarti speciali in casa Fiorentina. Particolare attenzione verrà riservata al difensore brasiliano che potrebbe ancora arrivare.

Il club gigliato resta in attesa della decisione finale del centrale verdeoro. Una scelta che arriverà solo dopo la finale di domani.

Il problema per la Fiorentina è che il difensore ha ora anche altre offerta tra cui quella del Chelsea e un rilancio del Psg pronto ora a proporre il rinnovo.

Fiorentina: colpo in attacco

In attesa di capire chi andrà via, tra Chiesa, Milenkovic e Pezzella, la società cerca ancora una punta. La valutazione di 25 milioni richiesti dall’Herta Berlino per Piatek ha spaventato il club viola che non vorrebbe investire così tanto.

Intanto nella giornata di ieri Barone ha incontrato il presidente del Torino Urbano Cairo per discutere di vari temi. Difficile arrivare a Belotti, ma occhio ad Armando Izzo che potrebbe arrivare in difesa.

