Zhang dopo Siviglia-Inter: “Conte? Nei prossimi giorni penseremo al futuro”

Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Siviglia. Queste le sue parole.

Zhang dopo Siviglia-Inter

“Voglio ringraziare gli operatori medici di tutto il mondo, che ci permettono tutto questo. Senza queste persone non potremmo essere qui. Bilancio della stagione? Credo che sia molto positivo, siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale per vincerla. Tutti noi, dallo staff e da tutto il club, stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente vincere o perdere fa parte del calcio, ma arrivare fin qui ci rende ottimisti. Sulla nuova stagione? Ci riposeremo, se lo meritano. La stagione inizierà tra poco e penseremo al futuro, la mentalità non cambia: vogliamo migliorare. Su Conte? Devo riconoscere all’allenatore e ai giocatori il grande lavoro svolto, pianificheremo tutto a breve”