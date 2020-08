Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Siviglia. Queste le sue parole.

Handanovic dopo Siviglia-Inter

“Grande amarezza e delusione, ma bisogna andare avanti. Questo è un punto di partenza, speriamo di giocare tante di queste partite. Cosa è mancato stasera? Penso che la partita non è girata, poteva essere diversa dopo l’occasione di Lukaku. La partita era aperta, loro sono calati nel secondo tempo, ma dovevamo gestire meglio. L’episodio su punizione ci è girato contro, è stato preso gol da un episodio sfortunato. Per la prossima stagione cosa vi portate dentro? Partiamo su una bella base, su queste partite bisogna migliorare. A volte non abbiamo fatto quello che si era preparato, da questa sconfitta però si impara. Siviglia avversario tosto, gli faccio i complimenti”