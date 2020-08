Siviglia-Inter, lite tra Conte e Banega: “Devi stare zitto!”

Match molto intenso a Colonia tra Siviglia ed Inter, dove non sono di certo mancate le emozioni. Dopo il 2-2 nel primo tempo, c’è però stato un episodio parecchio spiacevole: una lite furiosa tra Conte e Banega. Tra i due sono volate delle parole e degli sfottò.

Siviglia-Inter: ecco cosa è successo tra Conte e Banega

Un primo tempo spettacolare nella finale di Europa League, dove ci sono state emozioni e dove si è avvertita soprattutto una tensione papabile sia per i giocatori che per i tecnici. Un episodio che nasce già al 17′, quando l’arbitro non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore su un tocco di mano in area di rigore di Diego Carlos. Conte, infastidito, protesta parecchio, e a quel punto interviene Banega. Un faccia a faccia tra i due, con il giocatore che esclama: “Ora basta, devi stare zitto!”.

Lite Conte-Banega: lo sfottò dell’argentino

Conte e Banega se le sono promesse a fine partita, e intanto la lite si è sviluppata anche attraverso un chiaro sfottò del centrocampista argentino. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Banega si è portato la mano ai capelli, guardando dritto verso Conte, prendendolo in giro per il (presunto) parrucchino.