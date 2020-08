Inter, Conte come Mourinho: le ultime sull’addio

Inter, Antonio Conte può salutare con la Coppa di questa sera. Come riportato dal Corriere dello Sport la schiarita con il presidente non sarebbe ancora arrivata.

Notizie Inter, Conte via? Le ultime

Clamoroso a Milano. Antonio Conte, nonostante la conquista dell’Europa League, potrebbe dire addio all’Inter.

Oggi prima si penserà alla Coppa, poi sarà rivelato il futuro. Le parole di ieri non ha fatto altro che alimentare incertezza. A domanda diretta, in merito all’eventualità che quella di stasera possa essere la sua ultima gara, il tecnico ha risposto:

«Negli anni ho imparato a vivere i momenti senza avere rimpianti. Oggi (ieri), sto vivendo questo, ovvero una conferenza stampa e domani cercherò di vivermi la finale».

Inter, Conte come Mourinho?

Dunque per l’allenatore, dieci anni dopo, il destino potrebbe essere lo stesso di Josè Mourinho. E chissà chi sarà a piangere con lui fuori lo stadio come Materazzi se le cose andassero in un certo modo.

Potrebbe anche essere che faccia tutto parte di una strategia, così da creare ancora più tensione in vista del confronto con Steven Zhang, oppure per distogliere l’attenzione dalla gara.

a verità è che Conte si presenterà davanti a Zhang jr. e anche al presidente ribadirà le sue pretese. Ed è chiaro che, se lo farà dopo aver piazzato un trofeo in bacheca, la sua forza sarà maggiore ma bisognerà capire quale sarà la reazione del presidente e poi ancora quella di Conte che potrebbe accettare o meno di sottostare all’idea di Suning.

Leggi anche >>> Le parole di Conte in conferenza