Diletta-Ibrahimovic, la conduttrice rompe il silenzio sul flirt dell’estate

Dalle prime foto, dalla prima cena, i gossip hanno preso a rincorrersi: per molti la loro relazione va oltre la collaborazione che li lega per la stessa casa produttrice di prodotti di fitness…

Diletta Leotta esce allo scoperto sulla relazione con Ibrahimovic

Un serata al ristorante, alla quale Ibra andò da solo, mentre la conduttrice DAZN era accompagnata da due amiche, è stato l’inizio del tormentone dell’estate. Per molti, non può essere un caso la fine, quasi in contemporanea, della relazione tra la showgirl ed il pugile Toretto (al secolo Daniele Scardina), avvenuta ormai più di un mese fa. Un incontro in Sardegna tra i due ha poi fatto il resto, riempiendo le pagine dei giornali scandalistici.

La verità della conduttrice DAZN

Gli appassionati del genere però dovranno accontentarsi. La stessa giovane presentatrice ha scelto di prendere parola e raccontare la sua versione al The Sun (già solo questo, dà la dimensione di quanto fossero diventate ingombranti le voci). “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale“: la frase dei suoi portavoce ha fatto subito il giro d’Europa. Stando a quanto riferiscono i media britannici, il fuoriclasse del Milan si sarebbe presentato in Sardegna senza la compagnia della moglie; i giornali svedesi incalzano, sibilando la fine della storia ed il conseguente allontanamento tra Zlatan e la bella Helena.