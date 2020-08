Calciomercato Parma, addio a mister D’Aversa

Esonero o risoluzione? Sarà probabilmente il futuro prossimo a stabilirlo. Fatto sta che le strade di Roberto D’Aversa e quella del Parma si sono separate, ormai irrimediabilemente.

Addio D’Aversa, c’è la regia del Genoa di Faggiano?

E dire che appena pochi giorni fa, i ducali avevano confermato la fiducia nel tecnico che ha raggiunto la salvezza in maniera più che soddisfacente, portando la squadra anche ai confini d’Europa. E invece, come il direttore sportivo Daniele Faggiano prima di lui, anche il tecnico saluta la piazza gialloblu. Stando a quanto riferisce Sportitalia, le parti si sono già dette addio e ormai si attende soltanto l’ufficialità. A stabilire poi se si tratterà di un vero e proprio esonero o di una meno drammatica risoluzione, sarà il futuro prossimo. Probabilmente, si verificherà la seconda ipotesi. Il motivo? Proprio il nuovo direttore sportivo del Genoa. Stando alle ultime infatti, anche D’Aversa potrebbe abbracciare i colori rossoblu, proprio in virtù della stima che lo lega al dirigente pugliese.

Parma, scatta ora il totoallenatore

Chi sarà il sostituto di D’Aversa? Sempre secondo Sportitalia, c’è già un candidato in vantaggio sugli altri. Si tratta di Fabio Liverani, che quest’anno non è riuscito a trovare la salvezza con il Lecce ma è comunque riuscito a portare la squadra a lottare fino alla fine, dimostrando di saper dare un’impronta ben precisa alla squadra.