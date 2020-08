L’agente di Neymar brucia il Barcellona: “Più facile che si muova Messi”

Se ne parla tanto, quasi quanto Messi all’Inter. Eppure, stando a sentire l’agente, Neymar non si muoverà dal PSG, con il quale è atteso al grande appuntamento con la Champions.

Calciomercato, Neymar bloccato a Parigi

“C’è stato un momento in cui era triste a causa degli infortuni“, ha affermato Wagner Ribeiro a Placar, “in quel frangente era pronto a lasciare, a riabbracciare il Barcellona o trasferirsi al Real Madrid”. Le parole dell’agente del brasiliano bloccano uno degli affare più discussi di questo calciomercato. Anche perché in questo frangente le cose sono ben diverse. “Oggi non è più così, si può vedere la sua felicità. Sta bene, è sereno, e credo che resterà al PSG almeno un altro paio d’anno. Per assurdo ma è sicuramente così, è più probabile che Messi possa lasciare il Barcellona per andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona”.



Le parole dell’agente O’ Ney

“Non si possono avere dubbi sulla forza economica del Qatar”. Il riferimento è chiaramente alla persona dello sceicco Al Thani, ereditario della famiglia reggente del paese arabo e proprietario del PSG. “Tutto quello di cui ha bisogno è qui. Vive nella città della luce, dove tutti passeggiano, sta in una bella casa, con amici e familiari vicini, gioca in una delle società più importanti al mondo“, ha concluso il manager.