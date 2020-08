Calciomercato Napoli, arriva la decisione di Gabriel: l’Arsenal si fa fuori?

Il Napoli continua la corsa al difensore centrale per sostituire Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è ormai ad un passo dall’accordo ufficiale con il Manchester City. Tanti nomi sulla lista del ds Cristiano Giuntoli, tra cui Sokratis Papastathopoulos, Todibo e Mustafi. Questi però sono i nomi alternativi, perché il Napoli è da mesi su Gabriel Magalhaes del Lille e ha anche strappato l’accordo con club e calciatore.

Napoli, Gabriel sembra aver scelto l’Arsenal

Come riportato dal Corriere dello Sport, rischia seriamente di sfumare il colpo Gabriel Magalhaes per il Napoli. Il club azzurro ha l’accordo totale, ma lo stesso vale anche per l’Arsenal che però sembra in pole nelle gerarchie del calciatore del Lille. Più alta l’offerta del club inglese all’agente del giocatore che spinge verso Londra. Le prossime ore saranno decisivie, ma ora spunta un possibile colpo di scena che favorirebbe la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis nella trattativa per Gabriel.

Napoli, arriva la decisione di Gabriel: può cambiare tutto grazie all’Arsenal

Il Napoli resta in corsa per Gabriel. Una decisione del calciatore arriverà nelle prossime ore, intanto però l’Arsenal è ad un passo dall’acquistare un difensore centrale e non si tratta del calciatore del Lille. Trattativa lampo con la Juventus per Rugani e questo potrebbe favorire gli azzurri.