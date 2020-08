Calciomercato Milan, una big tedesca prova la beffa per un colpo

Il Milan vuole riconfermarsi dopo un ottimo finale di stagione, e pensa soprattutto a come andare a puntellare i vari reparti. Serviranno dei rinforzi importanti, ed occhio in particolare a quello che può succedere in difesa. Sulla destra si cerca un nuovo laterale, anche perchè Conti e Calabria continuano a non convincere, anche a causa di qualche problema fisico di troppo.

Mercato Milan: concorrenza Bayer Leverkusen per Aurier

Tra i vari obiettivi rossoneri c’è anche Serge Aurier, terzino destro del Tottenham che in questi anni è riuscito ad avere una buona continuatà. L’esperienza in Premier è stata più che positiva, e il Diavolo lo avrebbe identificato come un profilo ideale. Trattativa non facile però, anche perchè sul giocatore ivoriano pare ci sia la forte concorrenza del Bayer Leverkusen: la squadra tedesca vorrebbe accelerare e provare la beffa al club di Milano. Questa la notizia riportata da Sky Sports UK.

Aurier: la richiesta del Tottenham

Il Bayer Leverkus è un ostacolo importante per il Milan, ma non è l’unico. La richiesta del Tottenham infatti, continua ad essere di 20 milioni di euro, ma il Milan non sarebbe intenzionato ad andare oltre ai 15. Distanza economica ancora presente quindi, e che andrà colmata il prima possibile se non si vorrà rischiare la beffa.