Calciomercato Milan, è fatta per un altro colpo: arriva dalla Premier

Il Milan sta iniziando ad ingranare la marcia per quanto riguarda il calciomercato in entrata. La società vuole arrivare ai preliminarie d’Europa League con una rosa quasi completa o del tutto completa da affidare nelle mani di Stefano Pioli. Grande fiducia nell’allenatore rossonero che ha annunciato che ci saranno acquisti, ma pochi e ben scelti. La rosa attuale già convince l’allenaotre che ha chiesto alla società di confermare i migliori calciatori.

Milan, tra le conferme arrivano volti nuovi

Il club è ormai alla chiusura di diverse trattative per i rinnovi di contratto come quello di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. Intanto, la società sta anche lavorando su possibili grandi colpi in entrata per rinforzare la rosa. Si parte dalla difesa con la corsia di destra. Conti e Calabria non convincono al massimo e Pioli chiede un rinforzo capace di dare qualtà e fisicità alla rosa. In arrivo c’è un calciatore dalla Premier League, si tratta con l’ex interista José Mourinho.

Milan, si chiude per Aurier sulla destra

Il Tottenham in questi giorni continuava a chiedere 20 milioni di euro, ma la società rossonera spingeva per uno sconto visto anche il contratto in scadenza nel 2022 del calciatore. Intanto, secondo quanto riportato da SportMediaset, le parti ora sono vicinissime, con il calciatore che diventerà presto un nuovo giocatore del Milan. Siamo alle battute finali della trattativa con il Tottenham.