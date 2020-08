Calciomercato Lazio, assalto di Tare al talento del Barcellona

La Lazio si prepara alla prossima stagione, che già potrebbe iniziare con molte incertezze e rinvii visti i continui casi di Coronavirus. Intanto, le società sono a lavoro per rinforzare le rose, tra queste anche quella di Lotito, che è tornata in Champions League e vuole restarci. Il club biancoceleste nei giorni scorsi è andato molto vicino al grande colpo David Silva, calciatore che si era appena svincolato dal Manchester City. La Lazio e Tare credevano di averlo in pugno, poi però ha lasciato tutti a bocca aperta scegliendi la Real Sociedad. Una scelta che ha fatto infuriare la società italiana che ora è pronta a rimediare.

Lazio, tanti grandi calciatori nel mirino: anche alcuni ex Serie A

Sfumato David Silva, il club si è attivato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi con altri calciatori di grande qualità. Tra questi c’è James Rodriguez in prima fila, calciatore accostato al Napoli la scorsa estate e che ora è pronto a dire addio al Real Madrid. Poi si guarda al passato della Serie A e all’Inter, con Shaqiri messo nel mirino e contattato, ma non solo lui, ora spunta un altro ex calciatore che ha vestito la maglia nerazzurra, si tratta di Rafinha.

Lazio, assalto a Rafinha

Rafinha, calciatore del Barcellona che ha vestito la maglia del Celta Vigo questa stagione, è destinato a lasciare il club catalano che ha messo in atto una vera rivoluzione. Intanto, Tare, secondo Il Messaggero, ha fatto partire l’assalto all’ex calciatore dell’Inter per riportarlo in Serie A.