Calciomercato Juventus, continua il pressing per il gioiello

Tantissimi movimenti di mercato in Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta continuano ad attivarsi in vista di quella che sarà la prossima stagione. Manca ormai poco tempo, e soprattutto la Juventus vuole andare a puntellare vari reparti, attacco incluso. Il modus operandi è sempre il solito: puntare sui giovani talentuosi, magari italiani.

Mercato Juventus: nuovo sondaggio per Zaniolo

Una Juventus che non vuole fermarsi mai, e che in questo momento continua ad inseguire diversi obiettivi, tra cui Nicolò Zaniolo. Il gioiello della Roma è stato sondato per parecchio tempo, e in queste ultime ore pare siano state fatte ulteriori avance, così come riportato da La Stampa. Ennesimo tentativo concreto, e che dimostra ancora una volta l’interesse mai perso nel tempo di Paratici e dirigenza. Ovviamente continua a trattarsi di un affare complicato, anche perchè la Roma considera il suo talento come incedibile. Zaniolo blindato? A parole si, poi ovviamente si potrebbe parlare anche di cifre.

La volontà di Zaniolo

La Roma vuole blindare Zaniolo, e si dice fiduciosa della permanenza del ragazzo anche per la prossima stagione. Ovviamente però c’è da considerare la volontà del ragazzo, il quale si trova bene nel Capitale, ma non disdegnerebbe affatto un’esperienza a Torino. Per ora sono solo corteggiamenti, chissà se da qui a breve non possano esserci anche offerte concrete.

