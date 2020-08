Calciomercato Juventus: per Pogba ecco la carta vincente

La Juventus non dimentica Paul Pogba. Il club bianconero spera di pescare del proprio mazzo la carta vincente per arrivare al francese.

Mercato Juventus: Pogba grazie a Douglas Costa?

La Juventus potrebbe arrivare a Paul Pogba e convincere il Manchester United grazie al cartellino di Douglas Costa.

L’interesse del Manchester United per il brasiliano fa nascere un’altra strada per Paul Pogba. Dunque, nonostante tutte le difficoltà del caso un varco rimane aperto.

Fabio Paratici, ancora a Londra, ha registrato il sondaggio dello United per l’ala brasiliana che la Juventus sarebbe pronta cedere.

.I red Devils stanno cercano un giocatore offensivo di alta qualità, ma l’affare Sancho sembra lontano dalla chiusura.

Per questo Douglas Costa potrebbe fare al caso loro anche per il prezzo che sarebbe di un terzo rispetto all’inglese.

Juventus: quanto vale Douglas Costa?

La Juve per Douglas Costa chiederebbe 35/40 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere la base la trattativa per Paul Pogba. In questo momento Ole Gunnar Solskjaer è molto attratto dalla straordinaria capacità di Douglas nel saltare l’uomo, ma anche allarmato dai problemi fisici.

Il problema per Pogba è che lo United dà al campione del mondo un valore di 100 milioni. Ovvio che se l’affare si incastrasse con uno scambio, si potrebbe far lievitare la valutazione di Douglas, ma impossibile sarebbe chiudere alla parti. Tuttavia in questa trattativa potrebbe rientrare anche qualche altro bianconero come ad esempio Federico Bernardeschi o un difensore centrale.

