Calciomercato Juventus, futuro Higuain: niente Champions e via a gennaio

La Juventus sta progettando quella che sarà la prossima stagione. Un anno particolare per il club bianconero che dopo l’addio di Allegri ha dovuto esonerare anche Sarri dopo soltanto una stagione. Adesso i bianconeri ripartono da Andrea Pirlo, alla sua prima avventura su una panchina da allenatore. Un anno che potrebbe essere una grande incognita, ma non per la società che crede fortemente in questo nuovo progetto ambizioso. Intanto, si lavora tra mercato in entrata e uscita.

Juventus, è caccia al bomer in avanti

Scartato Milik, Andrea Pirlo vorrebbe Dzeko, ma la società pensa ancora più in grande. Tanti nomi finiti nella lista di Paratici, con Raul Jimenez che sembra quello più gettonato. La cosa certa è che la Juventus non punterà anche questa stagione su Gonzalo Higuain, il calciatore è stato messo ai margini del progetto bianconero, eppure non sembra intenzionato a voler andare via con un anno alla scadenza del contratto.

LEGG IANCHE >>> Calciomercato Juventus: maxi scambio con l’Arsenal

Juventus, futuro Higuain: fuori dalla lista Champions League e via a gennaio

Sarebbe dovuto andare via già la scorsa estate Gonzalo Higuain, ma poi Sarri ha confermato la sua presenza in rosa. Ora però è diverso. La società bianconera non vuole più accollarsi del suo alto ingaggio e spinge per una sua cessione. Intanto, da Top Calcio 24, fanno sapere che è arrivata la decisione della Juve nei cofronti di Higuain se non accetterà di partire. Il calciatore sarà messo fuori dalla lista Champions League e ceduto a gennaio.