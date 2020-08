La Juventus è a lavoro in vista della prossima stagione. Il club bianconero si muove sotto traccia per non essere infastidito nelle trattative di mercato. Intanto, il ds Paratici è vicinissimo al primo colpo da regalare ad Andrea Pirlo da quando è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus.

Juventus, Paratici vola a Londra per la trattativa

Nei giorni scorsi, Fabio Paratici è volato a Londra e subito sono partite le mille ipotesi con trattative di mercato messe in piedi dalla Juventus. Nominati quasi tutti i calciatori che si trovano in Premier League, in particolare si pensava che la missione inglese di Paratici fosse per Raul Jimenez del Wolves, ma pare che non sia così. Infatti, il club bianconero è entrato in trattativa con l’Arsenal per chiudere una maxi operazione di scambio. Nella trattativa ci sono Daniele Rugani ed Hector Bellerin.

Juventus, Bellerin in arrivo: Rugani all’Arsenal, le cifre

Come riportato dai media spagnoli, la trattativa è addirittura in fase molto avanzata è ad un passo dalla chiusura. Il calciatore spagnolo Hector Bellerin, terzino destro classe 1995, si trasferirà a Torino e vestirà la maglia della Juve, con Daniele Rugani che passerà a Londra sponda Gunners in Premier League. C’è l’ok dei due calciatori. Affare da 25 milioni di euro che verrà messo a bilancio da entrambe le società.