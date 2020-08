Calciomercato Fiorentina: Thiago Silva sul rinnovo

Fiorentina, Thiago Silva non arriva? Dopo il cammino del PSG fino alla finale di Champions League, qualcosa a Parigi sembrerebbe essere cambiata.

Mercato Fiorentina: Thiago Silva potrebbe rinnovare

Dopo le voci di ieri che parlavano di un accordo imminente tra il club viola e Thiago Silva, le cose potrebbe essere cambiare in queste settimane.

La sospirata finale di Champions League potrebbe cambiare tutto e stravolgere il futuro di Thiago Silva, dato in partenza e vicino al ritorno in Serie A.

Tuttavia sembrerebbe che nelle ultime settimane si sia aperto uno spiraglio per il rinnovo che il centrale desidererebbe con il Psg. Per la prima volta, parlando al canale ufficiale dei transalpini in vista della finale, il centrale ha aperto a questa soluzione.

“Il club compie 50 anni ed è il mio ultimo anno di contratto. In campo in questa stagione ho cercato di dare tutto quello che avevo. Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderemo di sicuro la decisione migliore”.

Mercato Fiorentina, Thiago Silva vuole restare

Parole importanti che aprono ad una permanenza prima della finale di Champions League. Anche se non è dato sapere se siano di facciata o meno. Il centrale ha poi proseguito:

“Quando vieni eliminato come successo durante gli scorsi anni ti chiedi sempre se può ricapitarti, in quel momento non devi mai perdere la concentrazione in campo. Raggiungere la finale era un sogno che coltivavamo da tempo. Penso che sia stata una stagione diversa e mutata dal Covid-19. È stato difficile per tutti anche a livello fisico, non tutti avevano la possibilità di scendere in campo per bene”.

