La Fiorentina sogna in grande. Rocco Commisso ha accettato che il club viola ha chiuso a metà classifica al suo primo anno, ma ora vuole subito ingranare la marcia. Il patron viola vuole portare il suo club nelle posizioni alte di classifica e lottare per le zone d’Europa. Si lavora per la conferma dei migliori calciatori, mentre la società si sta muovendo sul mercato in entrata. Già diversi colpi importanti piazzati dallo scorso gennaio.

Fiorentina, assalto a Thiago Silva in difesa

Nelle ultime ore la Fiorentina sembra aver chiuso il colpo Thiago Silva. Il difensore ex PSG ed attualmente svincolato pare abbia raggiunto l’accordo economico con i viola per fare ritorno in Italia. Ma non è l’unico obiettivo per la difesa di Beppe Iachini, perché i viola puntano anche su un altro calciatore, si tratta di Armando Izzo del Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’annuncio del padre di Zaniolo sul futuro

Fiorentina, colpo Izzo in difesa: c’è il sì del giocatore

Ancora non è sicura la permanenza di Milenkovic in viola e per questo la società si muove sul mercaot. Piace infatti anche Armando Izzo del Torino che vorrebbe provare una nuova esperienza. Intanto, il ds Pradè ha già incassato il sì del giocatore e nelle prossime ore sarà presentata un’offerta ufficiale al Torino di Cairo.