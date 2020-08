Calciomercato Fiorentina: anche Belotti nel mirino

Fiorentina, si continua a lavorare per l’attaccante. Secondo le ultime di mercato il club viola sarebbe ancora interessato anche ad Andrea Belotti.

Mercato Fiorentina: Belotti un obiettivo

Non solo Piatek, occhi anche su Andrea Belotti. Il club viola cerca un attaccante per Beppe Iachini in vista della prossima stagione.

In questo modo in rosa si avrebbero quattro punte con Cutrone, Vlahovic e Kouame.

A mancare sarebbe il vero e proprio big, il nome che sappia scaldare i cuori della piazza. L’ipotesi Piatek è sempre in piedi ma al momento appare complicata.

Tra i sogni, invece, resta l’idea Andrea Belotti. Protagonista anche nell’ultimo difficile e travagliato campionato dei granata.

Mercato Fiorentina: la risposta di Cairo

Il problema da superare resta sempre il presidente Urbano Cairo. Il numero uno del Torino, per Belotti ha sempre ribadito pubblicamente la volontà di tenersi stretto il calciatore che ha una clausola da 100 milioni.

Ad oggi la Fiorentina conosce la situazione relativa al centravanti, sa che per portarlo in Toscana servirebbe un sacrificio economico incredibili.

Per ora, infatti, la pista sembra poco percorribile per diverso motivi. Il primo è la volontà della punta che non vorrebbe andare via nell’anno degli Europei, la secondo è l’arrivo di Giampaolo. Con il cambio di modulo, col passaggio al 4-3-1-2 / 4-3-2-1, la punta spera di esaltarsi in maniera maggiore.

