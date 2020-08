Calciomercato Atalanta: addio Zapata, già scelto il sostituto

L’Atalanta potrebbe cedere Duvan Zapata. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’attaccante colombiano potrebbe andar via.

Mercato Atalanta: Zapata via, c’è Batshuayi

La Dea potrebbe sacrificare Duvan Zapata. Secondo le ultime di mercato sono diversi i club interessati al colombiano della Juventus.

In questo momento la formazione nerazzurra è in una posizione privilegiata, non ha problemi di bilancio e ha più volte dichiarato di voler tenere tutti.

Ma se arrivasse un’offerta super allora Zapata potrebbe andar via, anche se servirà una proposta di almeno 70 milioni di euro.

Come sempre le strade del mercato sono infinite e non si può mai sapere chi deciderà di investire.

Difficile sia la Juventus che a quelle cifre potrebbe virare su Dzeko con Milik alla Roma (e c’è pure Higuain), l’Inter cerca un grande attaccante ma non un titolare.

Tuttavia la Dea si cautela. Il club di Percassi sarebbe interessato a Michy Batshuayi del Chelsea, il classe 1993 in forza al Chelsea.

Mercato Atalanta: perchè Batshuayi

L’attaccante belga, in effetti, rappresenterebbe una valida alternativa in caso di partenza di Zapata. Il calciatore ha caratteristiche simili ed i buoni rapporti con il club londinese sono ormai risaputi. Ovviamente, il fatto di aver individuato l’alternativa non significa che questa arriverà senza l’addio del colombiano.

