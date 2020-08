Spezia-Frosinone: ecco l’ultima squadra promossa in Serie A

Lo Spezia per la prima volta vola in Serie A. Esplode la festa in Liguria dopo il terzo posto in campionato e la sconfitta di misura di oggi al Picco.

Spezia-Frosinone: risultato, sintesi, gol e highlights

Lo Spezia difende il risultato dell’andata di 1-0 che, in virtù della classifica, costringe il Frosinone a vincere con due reti di scarto nei 90 minuti per salire in Serie A.

La gara comincia bene per lo Spezia che tuttavia si perde dopo pochi minuti sotto la pressione del Frosinone. La formazione di Nesta spinge per tutto il primo tempo e fa incetta di palle gol. La più clamorosa è di Brighenti che da pochi metri dentro l’area di rigore centra in pieno il palo. Il Frosinone continua a spingere va vicino alla rete con Ciano in diverse occasione ma Scuffet è sempre bravo a chiudere ogni spiraglio.

Nella ripresa lo Spezia di Italiano si scuote e comincia a spingere per tenere lontano il Frosinone dalla propria porta. Tuttavia Rodhen trova la rete del vantaggio anche in maniera inaspettata. Lo Spezia trema e comincia a difendersi ballando molto in difesa. Nesta mette dentro tutti gli attaccanti ma questo non basta perchè la formazione di Italiano tene duro e porta a casa la sconfitta che garantisce la promozione.