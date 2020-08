Domani alle ore 21.00 l’Inter affronterà il Siviglia, allo Stadion Köln di Colonia, nella finale di Europa League. Ecco le probabili formazioni della sfida.

Siviglia – Inter, le scelte di Conte e Lopetegui

Vincere per chiudere al meglio il cammino in Europa League. Questo l’obiettivo dell’Inter, che non vuole più fermarsi per conquistare un trofeo europeo, a 10 anni dalla conquista della Champions League. Un risultato che certificherebbe ulteriormente un nuovo percorso iniziato con l’allenatore Antonio Conte, capace di guidare la squadra fino al secondo posto in classifica. Una vittoria, inoltre, porterebbe nuovo entusiasmo al club di Suning e a molti giocatori alla caccia del primo trofeo in carriera. Per questo nella giornata di ieri, Conte, in un’intervista al sito dell’Uefa, ha dichiarato: “Bisogna dimostrare di essere i migliori”. Per farlo si affiderà al consueto 3-5-2 con gli stessi interpreti schierati in tutte le sfide del torneo. Davanti al capitano Handanovic, ci saranno Godin, de Vrij e Bastoni. In mediana Brozovic, Gagliardini e Barella. D’Ambrosio e Young, invece, agiranno sulle fasce. In avanti la coppia Lukaku–Lautaro Martinez, la seconda migliore d’Europa. Anche Lopetegui confermerà il suo 4-3-3 con il tridente formato dagli ex milanisti Ocampos e Suso sugli esterni con En Nesyri punta centrale. A centrocampo, invece, ci sarà l’ex nerazzurro Banega, che disputerà l’ultima partita con gli andalusi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte: “Stagione positiva, ora vogliamo l’Europa League. Godin doveva ambientarsi”

Così in campo questa sera

Siviglia (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui

Inter (3-5-2): Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Martínez, Lukaku. All. Conte