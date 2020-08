Altro positivo in Serie A. Anche Jeremie Boga è risultato positivo al covid-19. L’attaccante neroverde è già in isolamento

Sassuolo: positivo al covid anche Boga

Dopo il secondo portiere della Roma, Antonio Mirante, e l’attaccante del Napoli Andrea Petagna la curva dei contagi dei calciatori non si placa. Positivi infatti anche tre giocatori del Cagliari.

In serata, invece, è stata ufficializzata dal Sassuolo la notizia di un altro positivo covid-19. La squadra emiliana non è nuova a questo tipo di situazioni, in quanto anche nel lockdown anche altri calciatori neroverdi erano risultati positivi al covid.

Boga positivo al tampone

Anche Jeremie Boga è risultato positivo al tampone per il coronavirus. L’esterno offensivo ivoriano, al rientro dalle vacanze, dopo essersi sottoposto agli esami che le formazioni di Serie A devono obbligatoriamente fare ha riscontrato positività al tampo.

Secondo quanto riferito dalla società neroverde, Boga è ad oggi e per fortuna “asintomatico e non è entrato in contatto con nessun altro tesserato. Al momento si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.

Molto probabilmente, come gli altri contagiati di questi giorni, anche l’esterno salterà la prima parte del ritiro con il Sassuolo per preparare l’inizio di stagione di Serie A.

