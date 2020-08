News Atalanta, felicità Dea: Ilicic torna in Italia. Il punto della situazione

Josip Ilicic è ritornato in Italia dopo il lungo periodo trascorso a casa in Slovenia per depressione. Si lavora per il suo recupero fisico e per il rientro in campo programmato per l’inizio di novembre.

Felicita Dea: torna Ilicic

“Josip Ilicic sarà il nostro grande acquisto” queste le parole del patron Percassi che hanno più il sapore di un padre per suo figlio. La buona notizia è che il calciatore è ritornato in Italia. La sua ultima presenza in campo è datata 11 luglio contro la Juventus a Torino. Ilicic ha lottato contro questo nemico che è la depressione, non è facile da superare. Il club, i suoi compagni di squadra e il suo allenatore non hanno mai smesso di stargli accanto con telefonate o messaggi Whatsapp. Il suo pensiero in questo momento è quello di ritornare a giocare a calcio, ma bisogna seguire degli step a riguardo.

Per prima cosa l’allenamento: Per fortuna il calciatore, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, ha rimesso su qualche chilo. Ok il ritorno in Italia, ma quando quello a Zingonia? Inutile fare previsioni, il club spera di riaccoglierlo a braccia aperte entro la fine di settembre e ritornare a fare quello che sa fare bene e ciò che lo fa stare bene.

Il suo ritorno sarà il più grande colpo di mercato

Gasperini non ha fretta e non gli mette fretta. Una cosa è certa: quando tornerà ad allenarsi sarà considerato l’acquisto, forse più importante, di tutto il calciomercato della storia dell’Atalanta.