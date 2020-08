Napoli, il nuovo acquisto è positivo al Coronavirus: il comunicato (UFFICIALE)

Napoli, Petagna risultato positivo al Coronavirus: il comunicato del club

Clamorosa news che giunge direttamente dal sito ufficiale della SSC Napoli: Andrea Petagna è risultato positivo al Coronavirus. Neanche tempo di arrivare in città, per il centravanti ormai ex SPAL, una brutta notizia perché questo, complicherà il suo inizio di stagione. Possibile ipotizzare che salterà la preparazione a Castel di Sangro con il club partenopeo, in attesa di recuperare da questo terribile Covid che sembra non fare sconti a nessuno.

Napoli, il comunicato su Andrea Petagna: “Positivo al Covid-19”

Dopo le positività annunciate dagli altri club di Serie A, con addirittura il Cagliari che potrebbe rinunciare al ritiro pre-stagionale, arriva anche la notizia direttamente dalla SSC Napoli. Quello che segue, è il comunicato ufficiale del club azzurro: “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”.

Aveva terminato le proprie vacanze ed era pronto a tornare a lavoro. Scriveva così nella giornata di ieri il nuovo acquisto del Napoli, pronto ad unirsi al suo nuovo club. Dovrà però pazientare, perché comincerà la sua avventura in terra partenopea solo quando avrà debellato il virus.