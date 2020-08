Alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia, Antonio Conte ha parlato in conferenza in vista della gara. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Inter, Conte: “A noi manca esperienza, ma stiamo lavorando parecchio”

“E’ sempre bello arrivare in una finale, questo tipo di partite vanno giocate al massimo della propria forza. Ci tengo molto al club e ai tifosi, l’Inter ha aspettato per tanti anni di ritrovarsi in una partita del genere. Sulla partita di domani? Stiamo lavorando parecchio, e da inizio anno stiamo prendendo in considerazione tante situazioni. E’ ovvio che ci voglia tempo, ogni tipo di nozione va recepita dopo un po. A noi manca l’esperienza rispetto a loro, sono abituati a questa competizione. Questo però ti porta ad essere mentalmente più libero, dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione e con tanta voglia. Questa è una grande chance per noi, si può entrare nella storia del club”

Inter: Conte carica i suoi

Parole importanti quelle di Conte in conferenza, alla vigilia di un match che definire storico è poco. I nerazzurri ritornano in una finale, e ci arrivano da favoriti contro un Siviglia comunque forte e da non sottovalutare. La squadra italiana però può contare su una forma smagliante da parte di tutti i suoi effettivi, tra cui soprattutto Lukaku e Lautaro.

