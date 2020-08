L’Inter è in corsa per l’ultima partita della stagione 2019/20, poi pochi giorni di vacanze e si ripartirà subito con la prossima. Il club nerazzurro si giocherà nella giornata di venerdì la partita della stagione, quella valida per la finale d’Europa League contro il Siviglia di Lopetegui. Intanto, nelle ultime ore, sono arrivate le dichiarazioni di mister Conte, ma anche quelle di Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro Martinez ora può restare

Il calciatore argentino è stato tra i migliori se non il migliore in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk, doppietta e assist per lui. Ormai il periodo buio è alle spalle, dato che ad oggi non ci sono più voci di mercato che distraggono la punta nerazzurra. Il Barcellona potrebbe essere sfumato e Lautaro ora guarda solo all’Inter e al suo progetto ambizioso.

Inter, le parole di Lautaro Martinez

A parlare durante l’intervista al sito Uefa.com, Lautaro ha ammesso che lui e l’Inter sono carichi con l’obiettivo di vincere la finale. La mentalità del club e della squadra è cresciuta a dismisura ed è lo stesso calciatore ad ammetterlo. L’artefice? Tropp facile, Antonio Conte. Grandi elogi dell’argentino verso il proprio allenatore, che ha rivelato di quanto Conte sia stato decisivo per la propria crescita personale in Italia sotto tanti punti di vista. Tanto da agurarsi di continuare tutti insieme ancora su questa strada. Un chiaro segnale per il futuro? Vedremo…