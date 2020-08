Inter, Handanovic sulla gara di domani

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a “Inter TV” alla vigilia della gara Siviglia-Inter, finale di Europa League

«Cosa rappresenta una finale? Significa che si gioca per un titolo, per qualcosa di importante. Io la vivo come tutte le altre, certo noi la prepariamo uguale come abbiamo fatto per il resto delle gare che abbiamo giocato in Europa League. Penso che per una squadra di calcio essere gruppo o non esserlo può significare un rendimento molto diverso in campo, in questo momento noi stiamo bene insieme. C’è il giusto mix tra gioventù ed esperienza, con il passare del tempo abbiamo costruito qualcosa di importante. Stiamo bene insieme anche in campo, che è la cosa più importante, anche perchè si vede che siamo pronti ad aiutarci».

Ultime Inter, le parole di Handanovic

Il portiere ha parlato anche della gara e dell’atteggiamento che si aspetta di vedere in campo da parte degli avversari.

«Io penso che loro non usciranno da quanto hanno fatto vedere finora, loro giocheranno la loro partita come hanno giocato con tutte le squadre fino ad oggi e noi faremo lo stesso. Sarà una partita aperta dove tutte e due giocheranno per provare a vincere. Abbiamo visto un Siviglia che imposta sempre e prova a tenere il pallone».

Leggi anche >>> Le parole di Conte