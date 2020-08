Il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin, non ha intenzione di badare a spese e grazie all’aiuto dei dirigenti sta costruendo una grande Roma pronta per affrontare il prossimo campionato da protagonista.

Per l’attacco tutto su Chiesa

La Roma di Paulo Fonseca non vede l’ora di ripartire. Dopo il quinto posto in campionato e l’eliminazione agli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia è tempo di pensare al calciomercato, tra i vari giocatori da acquistare e, soprattutto, quelli da cedere. Per il reparto offensivo spunta il nome di Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, secondo Rocco Commisso, può partire solo per un’offerta alquanto irrinunciabile.

La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro (bonus esclusi) ed è per questo che, si spera, di inserire nella trattativa qualche giocatore che possa fare al caso del tecnico viola Beppe Iachini. Leonardo Spinazzola, terzino sinistro, è il nome più gettonato. Per il momento è solamente una idea di mercato che può concretizzarsi più in avanti.

Ok Chiesa, ma solo se parte Zaniolo

Ovviamente per acquistare il giovane fantasista della nazionale azzurra, i dirigenti giallorossi sanno bene che devono fare un sacrificio non indifferente. Per questo il calciatore arriverà solo se dovesse essere ceduto Niccolò Zaniolo, pezzo pregiato della squadra. La Juventus di Andrea Pirlo rimane sempre alla finestra, anche se l’obiettivo principale in questo momento riguarda la punta centrale.