Calciomercato Napoli, cessione ad un passo per un gioiello

La prossima stagione si avvicina ed è ormai alle porte, e il Napoli vuole intervenire sul mercato per andare a puntellare ogni reparto. Ma se da una parte ci saranno degli innesti, dall’altra sono previste anche delle cessioni, tra cui anche quella di qualche big. Occhi puntati a centrocampo, qualcosa potrebbe essere rivoluzionato.

Ultime Napoli: Ancelotti chiama Allan, affare in chiusura

Tra le possibili partenze in rosa, c’è anche quella di Allan, ormai sempre più vicino alla cessione. Il centrocampista brasiliano ha trascorso un’annata molto movimentata: prestazioni in chiaro scuro, vicenda ammutinamento, e rapporto con Gattuso non troppo idilliaco. Per l’ex Udinese si avvicina l’addio, e ad accoglierlo sarà Ancelotti. Il tecnico, dopo averlo avuto con sè in azzurro, è pronto a portarlo all’Everton, squadra che sonda Allan già da qualche mese. Il brasiliano ha dato il suo ok, ormai è questione di giorni prima che sia tutto fatto. Questa la notizia riportata da cm.com.

Napoli: chi è il sostituto di Allan?

Allan partirà, e il Napoli dovrà assolutamente andare a caccia di un sostituto. Uno rapido e che recuperi tanti palloni: un Veretout insomma. Il francese, ad oggi, sembra essere la soluzione ideale, con un’asse ormai ben definito con la Roma, e che potrebbe portare l’ex Fiorentina all’ombra del Vesuvio. QUESTI ED ALTRI DETTAGLI RIPORTATI DALLA NOSTRA REDAZIONE