Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinnova? C’è la svolta

Il Milan continua a muoversi con grande intensità sul mercato, e in questi ultimi giorni sta pensando a come andare ad investire per migliorare la rosa. Saranno presi degli innesti importanti, ma la priorità più grossa resta il rinnovo di Ibrahimovic. Lo svedese, leader assoluto del gruppo, deve assolutamente restare, e intanto pare ci siano delle grosse novità in proposito.

Ultime Milan: oggi potrebbe arrivare la fumata bianca per Ibra

Milan ed Ibrahimovic sono vicini più che mai, e la storia d’amore sembra destinata a continuare anche prossima stagione. L’attaccante è convinto del progetto, e il Diavolo sa di aver bisogno ancora del suo campione. L’offerta è quella di 5 milioni di euro più 1 di bonus, una cifra quasi accettata dallo svedese, il quale ha senza dubbio apprezzato il grande sforzo della società. Il gap tra offerta e richiesta è ormai molto corto, ed è per questo che già in serata potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Che Ibra possa rinnovare già stasera? Possibilissimo, così’ come riportato da Sport Mediaset.

Rinnovo Ibrahimovic: Milan ottimista

Il rinnovo di Ibrahimovic sembra ormai vicinissimo, e da entrambe le parti c’è la volontà di continuare insieme. Il Milan si dice molto ottimista per il concludersi della trattativa, lo svedese aspetta soltanto un ultimo sforzo. I rossoneri sono pronti all’acquisto più importanti, in attesa ovviamente di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, e non solo.