Calciomercato Milan: Deulofeu può tornare, le ultime

Milan, occhio al ritorno di Gerard Deulofeu. Come riportato da Sky Sport, l’esterno spagnolo potrebbe essere il nome buono per i rossoneri.

Gerard Deulofeu, classe 1994, è retrocesso in Championship con il Watford. Lo spagnolo non vorrebbe rimanere nel secondo campionato inglese con la maglai degli ‘Hornets‘.

Per questo motivo il suo sogno sembrerebbe essere quello di ritornare nel Milan, dove ha già giocato per sei mesi, dal gennaio al giugno 2017.

A Milano il suo rendimento era stato di 4 gol in 18 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Ultime Milan, la trattativa

Per questa ragione, come riportato da Sky Sport, il club rossonero potrebbe riaccoglierlo. L’esterno ha aperto ancora una volta al Milan ma ora toccherebbe al club rossonero muoversi.

Deulofeu è è un giocatore che piace al Milan, ma per ora non è una priorità visto che i rossoneri hanno altre strategie per il mercato.

Anche il calciatore ha parlato oggi di un suo possibile ritorno in rossonero:

“Il Milan è un’opzione per il futuro. A Milano sono stato molto bene e ho trascorso sei mesi fantastici, è lì che è nata mia figlia. Ma ho parlato anche con altri club in Spagna e in Premier League, per ora la priorità è quella di trovare un accordo per lasciare il Watford”.

