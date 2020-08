Calciomercato Milan, non solo Bakayoko: pronto un altro ritorno

Nostalgia canaglia. Non solo il rinnovo di Ibra, non solo il ritorno di Bakayoko: un altro ex rossonero, dalla Spagna, manda segnali d’amore. Si tratta di Gerard Deulofeu, reduce dalla retrocessione in Championship con il Watford alla fine di un’annata difficile e pronto a lasciare il club di Pozzo (“Proverò ad andare altrove”). Una delle opzioni, come rivelato da lui stesso, è tornare ad indossare la maglia del Milan: “I rossoneri sono un’opzione per il mio futuro“.

